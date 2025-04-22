В Беларуси завершается регистрация на централизованное тестирование

«Воспользоваться электронной формой для регистрации на централизованное тестирование на сайте РИКЗ можно до 12.00. После процедуру можно будет совершить только в пунктах регистрации — до 19.00», — проинформировал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
В Минобразования порекомендовали для расширения возможностей поступления в вузы пройти ЦТ и абитуриентам льготной категории. «Это касается победителей республиканских олимпиад и по учебным предметам (в том числе победителей третьего этапа), выпускников профильных классов, медалистов, обладателей дипломов с отличием при окончании колледжа, целевиков», — подчеркнули в ведомстве.
Следует помнить, что для регистрации необходим документ, удостоверяющий личность. Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет Br4,2. Процесс регистрации считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска (-ов).
ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2025 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая. Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервными днями для ЦТ определены 19, 21, 23 июня. Резервные дни для ЦЭ — 21, 23 июня, иные сроки — 18, 20 августа.