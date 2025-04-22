В Беларуси завершается регистрация на централизованное тестирование

ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2025 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая. Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервными днями для ЦТ определены 19, 21, 23 июня. Резервные дни для ЦЭ — 21, 23 июня, иные сроки — 18, 20 августа.