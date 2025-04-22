Выборы Папы Римского: есть ли шансы у граждан России?

Каноническое право предусматривает существование «кардиналов в сердце своем», тайно назначенных папой. И если Франциск возвел в сан неизвестного, у того остается 10 дней, чтобы заявить о себе: в течение этого срока соберется конклав для выборов следующего понтифика.
Ступени к Святому престолу
Свыше 1 млрд верующих, 5 340 епископов и 252 кардинала, из которых папу смогут избирать только 120. Таковы требования церковного права, создававшиеся при участии понтификов XXI века — Иоанна Павла II и Бенедикта XVI. Но вот ирония: дожившие до девятого десятка первоиерархи выступали за строгое отсечение по возрасту. С их согласия, чтобы принять участие в голосовании, требуется быть моложе 80, а это оставляет почти половину ныне живущих кардиналов, заслуженных князей Церкви, с правом только совещательного голоса.
Остальные решают судьбу Святого престола в соответствии с ритуалом, восходящим к XIII веку. Тогда вслед за смертью Климента IV выборы затянулись на три года. Конец им положил градоначальник Рима Раньери Гатти: он запер имевших право голоса кардиналов на ключ (по латински — cum clave) и распорядился не выпускать, пока результат не будет достигнут. В наши дни подобное самоуправство невозможно. У волеизъявления есть официальный распорядитель: декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. По случайности или нет, он старше возрастом почившего Франциска. Это обеспечивает непредвзятость. На высокий сан предстоятеля Римской церкви 91-летний Ре мог бы претендовать лишь при невероятном стечении обстоятельств.
Кардиналы, то есть те, из числа кого изберут следующего понтифика, в первый день голосования проследуют в Сикстинскую капеллу, где займут места невдалеке от фрески Микеланджело «Страшный суд». Затем дверь опечатают: правило об изоляции выборщиков действует до сих пор. Оставшись наедине друг с другом, прелаты станут голосовать и следить за подсчетом голосов. Каждый получит в руки бюллетень, который заполнит любым именем, как посчитает нужным, и поместит в урну под пронзительными взглядами героев «Страшного суда». Когда голосование завершится, декан и три других кардинала по одному извлекут бюллетени и огласят каждое написанное на них имя. Если победитель не выявится, голосование проведут снова — до тех пор, пока кто-либо из претендентов не наберет две трети голосов: на этом правиле в начале века настоял папа Бенедикт XVI.
Камерленго и кольцо власти
В чутком к ритуалам мире Ватикана дни между кончиной понтифика и избранием нового — самые насыщенные церемониями. Важное действующее лицо в них — кардинал-камерленго, или генеральный администратор папского двора. С 2019 года эту должность занимает ирландец Кевин Фаррелл.
На его долю выпадает установление факта смерти папы. Чтобы удостовериться, камерленго приближается к бездыханному телу и зовет понтифика по его крестильному имени. Убедившись, что тот не в силах ответить, кардинал-администратор снимает с его пальца перстень-печатку, один из символов власти, и отсылает ассамблее кардиналов, которая обязана уничтожить артефакт.
Камерленго берет на себя организацию похорон. По традиции понтифики обретают последний покой в соборе Святого Петра в Ватикане. Но было так не всегда. До середины XIX века в ритуал входило бальзамирование останков. Этот способ захоронения предусматривает извлечение внутренних органов и помещение их отдельно от тела. По этой причине сердца двух десятков понтификов Нового времени похоронены не в Ватикане, а за его пределами в церкви близ римского фонтана Треви. Юридически — в другой стране, Италии. Впрочем, в XVIII веке папы могли себе это позволить, границы их Папского государства включали в себя и весь Вечный город, и центральную часть Апеннинского полуострова.
Время, отведенное для похорон папы, на языке католической традиции называется новена. Оно рассчитано на девять дней. На всем их протяжении католиков призывают к усердным молитвам. Особой искренности в обращении к Богу ждут от кардиналов. Часть их находится в пути. Новена совпадает со сжатыми сроками, которые даются прелатам, чтобы прибыть в Рим на выборы, не успев сговориться друг с другом. Распорядок церковных выборов подчинен одной цели: свести предвыборную кампанию к минимуму. В действительности же это, конечно, невозможно. В тишине ватиканских коридоров, кто станет следующим папой, обсуждают заранее. И тайный шепот кардинальских покоев легко подхватывает пресса, а с ней и Всемирная сеть. На персону следующего понтифика уже принимаются ставки, в том числе в Интернете.
Ватикан и тайная строка
По крайней мере, одного церемониймейстерам Ватикана удается добиться точно: спрятать процесс принятия решения от широкой публики. Доподлинно неизвестно, проходят ли в стенах Сикстинской капеллы дебаты или же кардиналы проводят время в молитве, после которой в молчании заполняют бюллетень. От каждого кардинала-выборщика требуется принесение присяги: не разглашать сведений о ходе конклава после его завершения. Наказание, предусмотренное каноническим правом, сурово: вплоть до отлучения от католической церкви.
Дни, отведенные для избрания папы римского, кардиналы, с одной стороны, верующие, с другой, проводят в изоляции друг от друга. Под запретом оказывается отправка любых сообщений и даже попытки (со стороны святых отцов) поймать теле-, радио- или интернет-сигналы. В прошлом от контактов со внешним миром гарантировало неотлучное пребывание в здании Сикстинской капеллы. С тех пор правила чуть смягчились: на ночь кардиналов размещают в соседнем пристанище в Ватикане. В остальном требования все те же: внешний мир не должен никак, даже по неосторожности, влиять на выбор князей церкви.
Оторванными от новостей могут почувствовать себя не только кардиналы, вынужденно запертые на ключ, но и верующие, многие из которых в дни голосования собираются на площади у собора Святого Петра. Для них не остается никакого способа узнать, что происходит за закрытыми дверьми, кроме как приглядываться к трубам Сикстинской капеллы, из которых может пойти дым. Это самый известный в мире католический «выборный» ритуал. Внутри здания после каждого раунда волеизъявления жгут бюллетени в печке, при этом в пламя подмешивают специальный реагент. В случае голосования, не принесшего результатов, выхлоп делают черным, но, когда папу наконец избирают, в небо взвиваются жизнерадостные струйки белого дыма. Habemus papam!
Кардинальное решение
Итальянская поговорка гласит: «Кто входит на конклав папой или надутый, как папа, тот выходит из него простым кардиналом». С помощью этих слов осаживают тех, кто заранее объявляет победителя в гонке претендентов. Непредсказуемость результата — на руку любителям ставок. Фаворитом, кстати, они считают государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
И правда. Трудно отыскать более напрашивающегося кандидата: на протяжении полутора десятилетий Паролин, неофициальный номер два в католической церкви, посетил десятки стран, включая и Россию. Заранее его возможное правление называют продолжением понтификата Франциска. Однако стоит ли ожидать таких предсказуемых выборов?
Другое итальянское наблюдение исходит из принципа ротации. Якобы замечено, что папы чередуются по признаку комплекции: за корпулентным (как Франциск) следует поджарый (Паролин, например, поджар). Иногда то же правило трактуют поглубже. Во главе католической церкви при некотором взгляде на вещи постоянно сменяют друг друга то консерваторы, то прогрессисты. К числу последних легко отнести Франциска. Из этого следует, что от следующего понтифика можно ждать поворота направо. Что и логично, ведь снисходительный курс Ватикана по отношению к ЛГБТ уже обернулся трениями с католическими епархиями в Африке и в Азии. На этой волне карьерный скачок вполне может совершить прелат, выступающий против поспешных новшеств, — в чем-то похожий на предпредыдущего (по принципу ротации — значит, консервативного и кстати, поджарого) Бенедикта XVI.
В случае, если тайные выборы в Сикстинской капелле выльются в правый поворот католической церкви, ведущих кандидатов на папство называют четверых. Двое из них представляют Европу и получили известность открытым (насколько позволяет послушание) противостоянием папе Франциску. Двое других — африканцы, представляющие самую быстрорастущую часть католического мира, давно нарастившую амбиции. В этой среде выделяется харизмой архиепископ Киншасы Амбонго Бесунгу.
В январе 2024-го он отвез в Ватикан возражения африканских епископов против самого кардинального решения покойного папы — разрешить благословение однополых пар (без признания их брака христианским). Некоторые наблюдатели видят в африканце, отважившемся на демарш, будущего папу. Что же — и это возможно.
Но кем бы ни оказался следующий понтифик, консерватором или либералом, одно свершение ему предстоит независимо от намерений. На протяжении столетий, с XVI века, выборы папы сопровождала тень древнего пророчества, известного как «предсказание Малахии». Это краткий текст прорицаний будущим папам числом в 266 строк повествует о конце света. По мнению средневекового автора, он наступит вместо избрания 267-го — то есть уже следующего — Римского Папы, для которого предсказания нет. Что ж, если худшего к этому времени не случится, по крайней мере, одна застарелая тревога окажется в прошлом.