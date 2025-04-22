Выборы Папы Римского: есть ли шансы у граждан России?

Кардиналы, то есть те, из числа кого изберут следующего понтифика, в первый день голосования проследуют в Сикстинскую капеллу, где займут места невдалеке от фрески Микеланджело «Страшный суд». Затем дверь опечатают: правило об изоляции выборщиков действует до сих пор. Оставшись наедине друг с другом, прелаты станут голосовать и следить за подсчетом голосов. Каждый получит в руки бюллетень, который заполнит любым именем, как посчитает нужным, и поместит в урну под пронзительными взглядами героев «Страшного суда». Когда голосование завершится, декан и три других кардинала по одному извлекут бюллетени и огласят каждое написанное на них имя. Если победитель не выявится, голосование проведут снова — до тех пор, пока кто-либо из претендентов не наберет две трети голосов: на этом правиле в начале века настоял папа Бенедикт XVI.