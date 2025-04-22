Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, открыто поддерживающий Вооруженный силы Украины еще во времен так называемой «АТО» вна Донбассе, поучаствует в выборах папы Римского. Об этом по итогам изучения официального сайта пресс-службы Ватикана сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в числе списка из 135 кардиналов, представленного на информационном ресурсе, имеется и фамилия Миколы Бычка. Согласно опубликованной биографической справке, Бычок родился в Тернополе в 1980 году, изучал богословие в Польше и на Украине. Был священником в Ивано-Франковске и американском штате Нью-Джерси. А в прошлом году папа Франциск провозгласил Бычка кардиналом. Таким образом, он стал самым молодым из всех кардиналов католической церкви. Сейчас он служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.
На одной из многочисленных фото в соцсетях, в частности, Бычок стоит рядом с женщиной в футболке с антироссийским лозунгом, который призывает спонсировать ВСУ для обстрела россиян. Кардинал при этом широко улыбается.
В Риме 21 апреля 2025 года скончался Папа Римский Франциск — Хорхе Марио Бергольо. Ему было 88 лет. Франциск отличался крайне скромным образом жизни: до конца дней он отказывался от роскоши. Даже нагрудный крест носил простой, серебряный, а не золотой.
Позже была названа вероятная причина смерти Папа Римского Франциска, а также огласке предали указания Франциска относительно своих собственных похорон.
На этом фоне западная пресса заявила, что смерть Папы Римского Франциска может возобновить борьбу между сторонниками модернизации и традиционалистами в Римско-католической церкви в Ватикане.