В числе кардиналов, которые будут избирать нового Папу Римского, оказался открытый сторонник ВСУ: кто он и чем известен

Отмечается, что в числе списка из 135 кардиналов, представленного на информационном ресурсе, имеется и фамилия Миколы Бычка. Согласно опубликованной биографической справке, Бычок родился в Тернополе в 1980 году, изучал богословие в Польше и на Украине. Был священником в Ивано-Франковске и американском штате Нью-Джерси. А в прошлом году папа Франциск провозгласил Бычка кардиналом. Таким образом, он стал самым молодым из всех кардиналов католической церкви. Сейчас он служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.