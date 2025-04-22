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Королева Норвегии Соня попала в больницу после жалоб на здоровье

Врачи госпитализировали 87-летнюю королеву Норвегии Соню, которая пожаловалась на проблемы с дыханием, сообщается на сайте королевского дворца.

Источник: Reuters

Её доставили из горного шале в Национальный госпиталь в Осло, где она пройдёт обследование.

«Королеву перевезли на воздушной машине скорой помощи из усадьбы принца в Сиккильсдалене, где королевская чета провела пасхальные каникулы», — уточняется в сообщении.

Напомним, 16 апреля появилась информация, что президент Италии Серджо Маттарелла лег в больницу, где ему провели операцию по установке кардиостимулятора. Утверждалось, что медицинское вмешательство проходило «в плановом порядке». Врачи оценили состояние здоровья 83-летнего главы государства как стабильное.