Королева Норвегии Соня попала в больницу после жалоб на здоровье

Её доставили из горного шале в Национальный госпиталь в Осло, где она пройдёт обследование.
«Королеву перевезли на воздушной машине скорой помощи из усадьбы принца в Сиккильсдалене, где королевская чета провела пасхальные каникулы», — уточняется в сообщении.
Напомним, 16 апреля появилась информация, что президент Италии Серджо Маттарелла лег в больницу, где ему провели операцию по установке кардиостимулятора. Утверждалось, что медицинское вмешательство проходило «в плановом порядке». Врачи оценили состояние здоровья 83-летнего главы государства как стабильное.