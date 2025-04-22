Королева Норвегии Соня попала в больницу после жалоб на здоровье

Напомним, 16 апреля появилась информация, что президент Италии Серджо Маттарелла лег в больницу, где ему провели операцию по установке кардиостимулятора. Утверждалось, что медицинское вмешательство проходило «в плановом порядке». Врачи оценили состояние здоровья 83-летнего главы государства как стабильное.