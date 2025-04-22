В Прикамье продолжается регистрация на забег на трамплин «Царь горы»

18 мая в Чайковском пройдет юбилейный, десятый экстремальный забег на трамплин «Царь горы». В этом году в соревнованиях примут участие до тысячи атлетов из 25 регионов страны.
Дистанция забега всего 400 метров, однако уклон в 35 градусов и перепад высот в 140 метров превращают забег «Царь горы» в один из самых сложных в мире. Этот вызов манит смельчаков со всей страны, готовых проверить свои силы на К-125. До старта еще почти месяц, однако свободных слотов осталось меньше ста.
Победителей соревнований определят как в личном, так и в эстафетном зачетах. Каждый участник забега, вне зависимости от результата, будет награжден медалью и титулом «Царь горы». При поддержке ГУ МЧС по Пермскому краю состоится специальная эстафета пожарных. Причем огнеборцы будут соревноваться в полном боевом снаряжении, вес которого превышает 20 килограммов.
История соревнований началась в 2016 году, а самым запоминающимся стал 2018 год, который принес множество до сих пор не превзойденных рекордов. В этом году участники надеются улучшить эти достижения и показать еще более высокие результаты. На старт выйдут пять победителей и призеров прошлых лет в женском забеге, три победителя и призера прошлого года в мужском забеге — борьба ожидается острой. По решению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина специальный приз получит участник, который сможет установить новый рекорд.