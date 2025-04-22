В Прикамье продолжается регистрация на забег на трамплин «Царь горы»

История соревнований началась в 2016 году, а самым запоминающимся стал 2018 год, который принес множество до сих пор не превзойденных рекордов. В этом году участники надеются улучшить эти достижения и показать еще более высокие результаты. На старт выйдут пять победителей и призеров прошлых лет в женском забеге, три победителя и призера прошлого года в мужском забеге — борьба ожидается острой. По решению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина специальный приз получит участник, который сможет установить новый рекорд.