Деревню в Омской области навестил медведь

Деревню Большая Бича в Усть-Ишимском районе Омской области навестил медведь. Пост об этом местные жители опубликовали сегодня утром в телеграм-канале «Аварийный Омск». Следы хищника местные жители обнаружили в грязи на дороге.
«Огромные следы, не маленький-то мишка был!», — комментируют увиденное местные жители.
Судя по направлению следов, ночью косолапый посетил деревню. По данным открытых источников, вышедшие из спячки медведи обычно не агрессивны, однако в случае встречи с людьми они могут быть опасны.