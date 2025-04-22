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Деревню в Омской области навестил медведь

Его следы местные жители обнаружили сегодня утром.

Источник: Комсомольская правда

Деревню Большая Бича в Усть-Ишимском районе Омской области навестил медведь. Пост об этом местные жители опубликовали сегодня утром в телеграм-канале «Аварийный Омск». Следы хищника местные жители обнаружили в грязи на дороге.

«Огромные следы, не маленький-то мишка был!», — комментируют увиденное местные жители.

Судя по направлению следов, ночью косолапый посетил деревню. По данным открытых источников, вышедшие из спячки медведи обычно не агрессивны, однако в случае встречи с людьми они могут быть опасны.