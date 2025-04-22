Вертолеты МЧС сбросили 77 тонн воды на крупный лесной пожар под Столином

В Столинском районе авиаторы МЧС борются с крупным лесным пожаром, сообщила пресс-служба ведомства.
Лесной пожар разгорелся 21 апреля вблизи деревни Старина на Столинщине. На борьбу с огнем с вертолетов МЧС было сброшено 77 тонн воды во время 22 вылетов. На месте работали вертолеты МЧС Ми-8, Ми-17, а вертолет Ми-2 задействовали в мониторинге обстановки на месте возгорания.
Вечером к тушению лесного пожара приступил и вертолет Ми-26, являющийся самым грузоподъемным вертолетом в мире.
— При одном сбросе вертолет Ми-26 совершает слив 15 тонн воды, — прокомментировали в пресс-службе.
Уточняется, что тушение лесного пожара на Столинщине затрудняется отсутствием к месту подъездных путей и тем, что местность заболоченная.
И мы писали, что на Пасху восьмилетняя девочка попала под колеса микроавтобуса под Лунинцем.