Вертолеты МЧС сбросили 77 тонн воды на крупный лесной пожар под Столином

Лесной пожар разгорелся 21 апреля вблизи деревни Старина на Столинщине. На борьбу с огнем с вертолетов МЧС было сброшено 77 тонн воды во время 22 вылетов. На месте работали вертолеты МЧС Ми-8, Ми-17, а вертолет Ми-2 задействовали в мониторинге обстановки на месте возгорания.