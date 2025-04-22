Почти 14 тысяч иностранцев трудятся в Казахстане

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство ежегодно устанавливает квоту на привлечение иностранных специалистов. В 2025 году она была установлена на уровне 0,2% от численности рабочей силы, что составляет 14,8 тысячи единиц, однако в марте текущего года, с учётом заявок от местных исполнительных органов, квота увеличена до 16,5 тысячи единиц.