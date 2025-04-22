Прятался от полиции среди могил: за неделю в Приморье задержали 14 иностранцев

Сотрудники полиции и отряд «Тигр-правопорядок» задержали 14 иностранцев, которые находились в России нелегально, а именно на территории нашего региона. За это им грозит наказание, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на официальный канал антитеррористической комиссии Приморского края.
По информации ведомства, один из мигрантов, чтобы не попасться полиции, прятался от сотрудников ведомства среди могил на Морском кладбище во Владивостоке. Другого ранее уже привлекали к ответственности, но он не исполнил приговор суда и продолжил жить в Приморье незаконно.
Нарушителей привлекли к ответственности по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ, теперь им грозит принудительное выдворение из страны.
Напомним, недавно в Находке полиция составила 24 протокола на иностранцев-нелегалов. Среди нарушений, которые совершили мигранты: незаконная трудовая деятельность, отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, уклонение от исполнения административного наказания и многое другое.