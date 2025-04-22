Прятался от полиции среди могил: за неделю в Приморье задержали 14 иностранцев

По информации ведомства, один из мигрантов, чтобы не попасться полиции, прятался от сотрудников ведомства среди могил на Морском кладбище во Владивостоке. Другого ранее уже привлекали к ответственности, но он не исполнил приговор суда и продолжил жить в Приморье незаконно.