Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Quotidiano: похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиций

Папа римский Франциск при жизни упростил порядок собственных похорон.

Похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиционного ритуала, пишет Quotidiano.

Сообщается, что в 2024 году понтифик упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.

В публикации утверждается, что Франциск считал устаревшими излишества похоронного обряда, унаследованного от почетного папы Бенедикта XVI. Он хотел изменить процедуру в пользу более легкого и сдержанного обряда. Так, ожидается, что не будет никакого катафалка, на котором моно было бы выставить тело, вместо этого оно будет лежать в гробу. Подчеркивается, что за Папой будут присматривать и похоронят «с достоинством, как и всех христиан».

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск завещал быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Напомним, понтифик скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Позднее в Ватикане уточнили, что причиной смерти Папы Римского стал мозговой инсульт.

Президент России Владимир назвал смерть папы римского Франциска в Пасхальные дни особым знаком.