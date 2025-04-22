Quotidiano: похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиций

Похороны папы римского Франциска пройдут с изменениями традиционного ритуала, пишет Quotidiano.
Сообщается, что в 2024 году понтифик упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
В публикации утверждается, что Франциск считал устаревшими излишества похоронного обряда, унаследованного от почетного папы Бенедикта XVI. Он хотел изменить процедуру в пользу более легкого и сдержанного обряда. Так, ожидается, что не будет никакого катафалка, на котором моно было бы выставить тело, вместо этого оно будет лежать в гробу. Подчеркивается, что за Папой будут присматривать и похоронят «с достоинством, как и всех христиан».
Ранее сообщалось, что папа римский Франциск завещал быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре.
Напомним, понтифик скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Позднее в Ватикане уточнили, что причиной смерти Папы Римского стал мозговой инсульт.
Президент России Владимир назвал смерть папы римского Франциска в Пасхальные дни особым знаком.