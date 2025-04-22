На дороге Таксимо — Бодайбо открыли движение для машин

Непогода никак не хочет отпустить Иркутскую область. Сибиряки попадают то под дождь, то под снег, то все вокруг сдувает ветром. Из-за сильного снегопада 21 апреля было решено закрыть движение на перевале Лысом в Бодайбинском районе, однако за ночь дорожники успели разгрести сугробы.
— На автодороге Таксимо — Бодайбо специалисты полностью очистили проезжую часть, работы проводили всю ночь на участке с 85 по 90 километр, — сказано в сообщении минтранса Иркутской области.
Сегодня погода также не радует — снег в Иркутске хоть и не идет, но порывы ветра достаточно сильные. Из-за этого создается впечатление, будто зима вновь подкрадывается к сибирякам. Посмотреть подробный прогноз погоды на неделю можно здесь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские раскрыли аферу с участком земли стоимостью более 70 миллионов рублей в Иркутском районе.