На дороге Таксимо — Бодайбо открыли движение для машин

Сегодня погода также не радует — снег в Иркутске хоть и не идет, но порывы ветра достаточно сильные. Из-за этого создается впечатление, будто зима вновь подкрадывается к сибирякам. Посмотреть подробный прогноз погоды на неделю можно здесь.