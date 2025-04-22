Работу колеса обозрения в Загородном парке Самары могут приостановить 24 апреля

Жители областной столицы обеспокоены состоянием колеса обозрения в Загородном парке. Сообщают, что накануне аттракцион работал, но оплата принималась только наличными, без продажи билетов.
Замечено, что металлические элементы колеса заржавели, а сиденья грязные.
В самарском Ростехнадзоре сообщают, что документ о техническом освидетельствовании колеса обозрения выдан до 24 апреля 2025 года.
Если до этой даты не будет представлен новый акт технической готовности, регистрация аттракциона будет приостановлена. Об этом сообщает SOVAINFO.RU.
Сейчас колесо закрыто. Местные жители рассказали, что его чинили две недели назад, но теперь оно не работает.
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