Раненый замакима Шымкента Берденов пришел в сознание

В социальных сетях также появилось видео с места нападения на замакима Берденова. После инцидента в сети начала распространяться рассылка с одной из предполагаемых версий случившегося. В сообщении говорилось, что нападение якобы носит бытовой характер и может быть связано с личными мотивами — в частности, с ревностью.