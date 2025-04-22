Раненый замакима Шымкента Берденов пришел в сознание

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в пресс-службе городского управления здравоохранения.
«Он сейчас в сознании и может говорить. Состояние также оценивается как стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, накануне врачи прооперировали заместителя акима Шымкента, угрозы его жизни нет. Послеоперационный диагноз пострадавшего — проникающее огнестрельное дробовое ранение грудной клетки справа с множественными повреждениями нижней доли правого легкого, межреберных артерий и диафрагмы, а также гемопневмоторакс справа.
Кроме того, диагностированы множественные проникающие ранения брюшной полости с повреждением печени, внутреннее кровотечение, множественные дробовые ранения правой почки, плеча и предплечья, наружное кровотечение.
Зафиксирован плевропульмональный и геморрагический шок.
Вечером 21 апреля возле здания городского акимата в Руслана Берденова были произведены выстрелы. Чиновник получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. В полиции заявили, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
В социальных сетях также появилось видео с места нападения на замакима Берденова. После инцидента в сети начала распространяться рассылка с одной из предполагаемых версий случившегося. В сообщении говорилось, что нападение якобы носит бытовой характер и может быть связано с личными мотивами — в частности, с ревностью.
Акимат Шымкента сделал заявление по этому поводу. Информация о том, что мотивом нападения на замакима якобы стали домогательства к жене нападавшего, не соответствует действительности, пояснили в пресс-службе.