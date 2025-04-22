Топ-5 главных новостей в Молдове 22 апреля 2025: В Молдове в апреле жара до +30 градусов; какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы — что надо знать; в Молдове мать четверых д

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 22 апреля 2025:
1. Середина апреля, а жара как летом: Синоптики предупредили о пекле в +30 градусов в Молдове.
2. Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.
3. Мать четверых детей молдавские полицейские оштрафовали на 37 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Я получала только помощь от мамы, которая живет в России, а полицейские сказали, что их это не волнует, получайте штраф».
4. Внимание, водители: В Кишиневе перекроют движение — список улиц, где будет действовать запрет.
5. Опрос с подвохом: PAS собирает личные данные под видом анкетирования граждан Молдовы.
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