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Топ-5 главных новостей в Молдове 22 апреля 2025: В Молдове в апреле жара до +30 градусов; какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы — что надо знать; в Молдове мать четверых д

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 22 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 22 апреля 2025:

1. Середина апреля, а жара как летом: Синоптики предупредили о пекле в +30 градусов в Молдове.

2. Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

3. Мать четверых детей молдавские полицейские оштрафовали на 37 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Я получала только помощь от мамы, которая живет в России, а полицейские сказали, что их это не волнует, получайте штраф».

4. Внимание, водители: В Кишиневе перекроют движение — список улиц, где будет действовать запрет.

5. Опрос с подвохом: PAS собирает личные данные под видом анкетирования граждан Молдовы.

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