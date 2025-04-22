В Челябинске определились, когда отключить отопление

— Погода достаточно тёплая, и мы с субботы начали мониторить среднесуточную температуру воздуха, — рассказал вице-мэр по городскому хозяйству администрации города Александр Астахов. — Сейчас она составляет выше +8 градусов. По постановлению Правительства Российской Федерации, если среднесуточная температура в течение пяти суток выше +8 градусов, то можно принимать решение об отключении отопления. Сегодня четвёртые сутки.
На полное отключение системы отопления в городе потребуется два-три дня.
— Если завтра погодные условия сохранятся, и нормативно мы этот пятидневный срок проходим, тогда предлагаю перейти к отключению с конца недели. То есть с четверга или пятницы, — добавил мэр Алексей Лошкин.
Напомним, аномальная для апреля жара ожидается в Челябинской области в ближайшие дни, и вот-вот в регион вернутся кратковременные дожди и грозы. В каких районах будет теплее со вторника, 22 апреля, и до четверга, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.