В Челябинске определились, когда отключить отопление

— Погода достаточно тёплая, и мы с субботы начали мониторить среднесуточную температуру воздуха, — рассказал вице-мэр по городскому хозяйству администрации города Александр Астахов. — Сейчас она составляет выше +8 градусов. По постановлению Правительства Российской Федерации, если среднесуточная температура в течение пяти суток выше +8 градусов, то можно принимать решение об отключении отопления. Сегодня четвёртые сутки.