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В Челябинске определились, когда отключить отопление

Отопление в Челябинске начнут отключать ориентировочно в четверг на этой неделе. Об этом сообщили во вторник, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Pchela.News

— Погода достаточно тёплая, и мы с субботы начали мониторить среднесуточную температуру воздуха, — рассказал вице-мэр по городскому хозяйству администрации города Александр Астахов. — Сейчас она составляет выше +8 градусов. По постановлению Правительства Российской Федерации, если среднесуточная температура в течение пяти суток выше +8 градусов, то можно принимать решение об отключении отопления. Сегодня четвёртые сутки.

На полное отключение системы отопления в городе потребуется два-три дня.

— Если завтра погодные условия сохранятся, и нормативно мы этот пятидневный срок проходим, тогда предлагаю перейти к отключению с конца недели. То есть с четверга или пятницы, — добавил мэр Алексей Лошкин.

Напомним, аномальная для апреля жара ожидается в Челябинской области в ближайшие дни, и вот-вот в регион вернутся кратковременные дожди и грозы. В каких районах будет теплее со вторника, 22 апреля, и до четверга, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.