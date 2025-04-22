Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил арест пытавшемуся застрелить тёщу из автомата «Императору России»

Зеленоградский райсуд в Москве продлил арест мужчине, который пытался убить свою тёщу и именует себя «Императором России Леонид». Его обвиняют в покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Источник: Life.ru

«Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении лица, представившегося как Россия Леонид Викторович», — говорится в сообщении суда.

Арест «Императора России». Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы.

На вопрос о дате рождения и наличии документов мужчина ответил, что у него ничего нет, так как в лесу это не нужно.

Как сообщал Life.ru, «колдун-отшельник» попытался застрелить тёщу из автомата Калашникова. Между Леонидом и Альвиной, его родственницей, возникали конфликты на протяжении десяти лет. Из-за этих разногласий жена Влада ушла от «Императора». Не смирившись с потерей, мужчина взял автомат АК-74 и намеревался расправиться с тёщей. К счастью, произошла осечка, и его план не сработал. В результате полиция задержала «колдуна».