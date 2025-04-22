Суд продлил арест пытавшемуся застрелить тёщу из автомата «Императору России»

Как сообщал Life.ru, «колдун-отшельник» попытался застрелить тёщу из автомата Калашникова. Между Леонидом и Альвиной, его родственницей, возникали конфликты на протяжении десяти лет. Из-за этих разногласий жена Влада ушла от «Императора». Не смирившись с потерей, мужчина взял автомат АК-74 и намеревался расправиться с тёщей. К счастью, произошла осечка, и его план не сработал. В результате полиция задержала «колдуна».