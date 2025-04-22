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Южный Урал оказался одним из лидирующих регионов по укусам клещей

Челябинская область попала в перечень регионов, где зарегистрировано больше всего обращений граждан в связи с укусами клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

Также членистоногие наиболее активны в Кемеровской, Свердловской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

«В России свыше 1,6 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 15 тысяч граждан в связи с укусами клещей», — прокомментировали в федеральной службе. В 50 регионах России от клещей обработано более 9,2 гектаров.

К открытию летних лагерей в 2025 году к акарицидной обработке готовят 40,3 тысяч гектаров.