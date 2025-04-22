В Ростове 22 апреля ожидается до +21

Вторник, 22 апреля, начнется с пасмурной погоды, а столбики термометров покажут до +11…+15 градусов. В дневное время температура воздуха составит до +21 градуса, в городе также будет пасмурно. В вечернее время похолодает до +16 градусов, а ночью температура воздуха составит +12. На протяжении всего дня синоптики обещают переменную облачность. Осадков не предвидится.