ВСУ вывозят тела наемников, но бросают тела украинцев на поле боя

«Если мы убиваем наемников, то их тела стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там тело военнослужащего ВСУ лежит с синими ленточками, а трупу месяц-два, но его никто не забирает», — заявил военнослужащий.