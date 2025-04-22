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ВСУ вывозят тела наемников, но бросают тела украинцев на поле боя

Тела украинских военнослужащих могут не забирать один-два месяца.

Источник: Аргументы и факты

Командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф выступил с заявлением, что ВС Украины эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя погибших украинских солдат. Его слова приводит агентство РИА Новости.

«Если мы убиваем наемников, то их тела стараются как можно быстрее с поля боя убрать. Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там тело военнослужащего ВСУ лежит с синими ленточками, а трупу месяц-два, но его никто не забирает», — заявил военнослужащий.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что иностранные наемники ведут себя намного увереннее на поле боя. По его словам, украинские боевики прячутся и убегают.

Накануне Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области произошло пересечение российских и украинских эвакуационных групп, обе из которых работали с белыми флагами.