Семья из Приморья спасла огромную голову Ленина от утилизации и установила во дворе

Тупик перевез бюст на свой участок в селе Душкино и установил его на колодце во дворе. Чтобы защитить фигуру от осадков, он собственноручно соорудил над ней навес. Таким образом, гипсовая скульптура сохранилась почти в первозданном виде до наших дней.