Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из Приморья спасла огромную голову Ленина от утилизации и установила во дворе

В селе Душкино под Находкой потомки первых переселенцев спасли от утилизации гипсовый бюст Владимира Ленина, который после распада СССР был признан подлежащим списанию.

Источник: Соцсети

Сейчас огромная гипсовая голова Ильича «живет» под навесом на подворье семьи Тупик. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

Бюст вождя революции долгие годы стоял в Доме культуры одного из районов Находки. После 1991 года его убрали в подвал, а позднее власти решили официально утилизировать скульптуру как утратившую ценность. Однако местный житель Андрей Тупик, краевед и энтузиаст, воспротивился решению.

«Конечно, он не мог потерпеть, чтобы Ленина выкинули на свалку», — вспоминают односельчане слова Андрея Николаевича.

Тупик перевез бюст на свой участок в селе Душкино и установил его на колодце во дворе. Чтобы защитить фигуру от осадков, он собственноручно соорудил над ней навес. Таким образом, гипсовая скульптура сохранилась почти в первозданном виде до наших дней.

После смерти Андрея Тупика в 2022 году заботу о бюсте взяла на себя его дочь Лиля. По ее словам, семья уже заказала специальную реставрационную смесь и в ближайшее время планирует привести памятник в порядок.