Семья из Приморья спасла огромную голову Ленина от утилизации и установила во дворе

Сейчас огромная гипсовая голова Ильича «живет» под навесом на подворье семьи Тупик. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.
Бюст вождя революции долгие годы стоял в Доме культуры одного из районов Находки. После 1991 года его убрали в подвал, а позднее власти решили официально утилизировать скульптуру как утратившую ценность. Однако местный житель Андрей Тупик, краевед и энтузиаст, воспротивился решению.
«Конечно, он не мог потерпеть, чтобы Ленина выкинули на свалку», — вспоминают односельчане слова Андрея Николаевича.
Тупик перевез бюст на свой участок в селе Душкино и установил его на колодце во дворе. Чтобы защитить фигуру от осадков, он собственноручно соорудил над ней навес. Таким образом, гипсовая скульптура сохранилась почти в первозданном виде до наших дней.
После смерти Андрея Тупика в 2022 году заботу о бюсте взяла на себя его дочь Лиля. По ее словам, семья уже заказала специальную реставрационную смесь и в ближайшее время планирует привести памятник в порядок.