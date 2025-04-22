Более 700 тысяч потеряла молодая жительница Прикамья, поверив мошенникам

Полицейские, опросив девушку, установили, что ей позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» с предложением записаться на прием в налоговый орган для решения вопроса по заработной плате. Для подтверждения записи требовалось продиктовать код из поступившего смс-сообщения, что потерпевшая и сделала. После этого пришло уведомление, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» взломан, и для устранения неполадки нужно позвонить по указанному телефону «горячей линии». В ходе телефонного разговора с «горячей линией» губахинку убедили оформить кредит и перевести деньги на указанную банковскую карту. В итоге общение девушки и аферистов затянулось на несколько дней. Выполняя инструкции, которые ей диктовали по телефону, потерпевшая перевела на неизвестный счет через банкомат более 700 тысяч рублей.