МВД: мошенники создают фейковые сайты с авиабилетами и пишут во «ВКонтакте»

За последний год увеличилось количество жалоб от россиян на мошенничество при покупке авиабилетов онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.