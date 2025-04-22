МВД: мошенники создают фейковые сайты с авиабилетами и пишут во «ВКонтакте»

За последний год увеличилось количество жалоб от россиян на мошенничество при покупке авиабилетов онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Аферисты предлагают билеты на самолет со скидкой от лица перевозчика. Злоумышленники пишут гражданам в соцсети “ВКонтакте”, предлагают приобрести дешевые авиабилеты и предоставить для бронирования личные данные. Злоумышленники успевают изменить адрес сайта, ссылку на который отправляли гражданам, а также внешнее оформление ресурса», — говорится в публикации.
Попавшиеся на обман люди узнают об этом уже в аэропорту, отметили в МВД.
«Сотрудники авиакомпаний никогда не звонят и не пишут пассажирам по собственной инициативе с подобными предложениями», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее российские правоохранители проинформировали о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники признаются в обмане, а после вынуждают жертв перевести деньги на «безопасный» счет.