Учёные научили ИИ расшифровывать язык собак с точностью до 70%

В ходе исследования была создана уникальная база данных, содержащая записи голосовых реакций 74 собак различных пород, преимущественно чихуахуа, пуделей и шнауцеров в возрасте от пяти месяцев до семи лет. Особенностью эксперимента стало то, что все записи делались в естественной домашней обстановке, что позволило зафиксировать подлинные реакции животных на различные жизненные ситуации — от радостной встречи с хозяином до тревожной реакции на незнакомца.