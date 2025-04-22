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Учёные научили ИИ расшифровывать язык собак с точностью до 70%

Исследователи из Мичиганского университета совместно с мексиканскими коллегами из Национального института астрофизики, оптики и электроники разработали систему, способную с 70% точностью определять настроение, породу, возраст и пол собаки по звукам её лая.

Источник: Life.ru

В ходе исследования была создана уникальная база данных, содержащая записи голосовых реакций 74 собак различных пород, преимущественно чихуахуа, пуделей и шнауцеров в возрасте от пяти месяцев до семи лет. Особенностью эксперимента стало то, что все записи делались в естественной домашней обстановке, что позволило зафиксировать подлинные реакции животных на различные жизненные ситуации — от радостной встречи с хозяином до тревожной реакции на незнакомца.

Для анализа собранных данных учёные использовали передовую модель машинного обучения Wav2Vec2, которая обычно применяется для обработки человеческой речи. Результаты превзошли ожидания — искусственный интеллект не только научился различать эмоциональную окраску лая, но и с высокой точностью определял индивидуальные характеристики животных.

Ранее Life.ru рассказывал о самых популярных кличек для собак. Чаще всего питомцы получают имена Вика и Макс. Имя Виктория уже пять лет удерживает лидерство в списке самых популярных собачьих имён.