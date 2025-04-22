В Самаре сотрудники на работе чаще ругаются с начальством, чем с коллегами

Исследование сервиса hh.ru говорит о существовании напряженной обстановки в некоторых трудовых коллективах самарского региона.
Многие опрошенные (66%) предпочитают избегать скандалов на работе, но значительная часть (21%) часто спорит со своим начальством. Конфликты с коллегами случаются реже только у 19% респондентов.
Анализ данных выявил, что чаще всего конфликты с начальством происходят у медицинских и фармацевтических работников.
Что касается споров с коллегами, то чаще всего они происходят в отделах закупок и управления персоналом.
В целом, результаты исследования свидетельствуют о наличии проблем в межличностных отношениях на рабочих местах в Самарской области.
Причем характер этих проблем различается в зависимости от сферы деятельности и должностных позиций.
Желаете знать важные новости Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подпишитесь на наш телеграм-канал!