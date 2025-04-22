Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре сотрудники на работе чаще ругаются с начальством, чем с коллегами

Исследование сервиса hh.ru говорит о существовании напряженной обстановки в некоторых трудовых коллективах самарского региона.

Исследование сервиса hh.ru говорит о существовании напряженной обстановки в некоторых трудовых коллективах самарского региона.

Многие опрошенные (66%) предпочитают избегать скандалов на работе, но значительная часть (21%) часто спорит со своим начальством. Конфликты с коллегами случаются реже только у 19% респондентов.

Анализ данных выявил, что чаще всего конфликты с начальством происходят у медицинских и фармацевтических работников.

Что касается споров с коллегами, то чаще всего они происходят в отделах закупок и управления персоналом.

В целом, результаты исследования свидетельствуют о наличии проблем в межличностных отношениях на рабочих местах в Самарской области.

Причем характер этих проблем различается в зависимости от сферы деятельности и должностных позиций.

Желаете знать важные новости Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подпишитесь на наш телеграм-канал!