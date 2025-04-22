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В Омской области инвалида не хотели вне очереди подключать к газу

Голубое топливо пришло к нему в дом только после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Нововаршавском районе Омской области газовики не спешили подключать газ к дому инвалида. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как местный житель пожаловался на них в прокурору района Алексею Афанасьеву.

Как установили в прокуратуре, по программе догазификации селянин заключил с АО «Омскгазстройэксплуатация» и ООО «ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ» договор о подключении его дома к газораспределительным сетям. Однако, несмотря на то, что заявитель является инвалидом и имеет право на приоритетное подключение, в договоре с газовиками такая возможность предусмотрена не была.

После вмешательства прокуратуры работы были выполнены и газ в дом запущен. Также инвалиду помогли в оформлении субсидий на покупку и установку газового оборудования.