В Омской области инвалида не хотели вне очереди подключать к газу

Как установили в прокуратуре, по программе догазификации селянин заключил с АО «Омскгазстройэксплуатация» и ООО «ГАЗПРОМ ГАЗИФИКАЦИЯ» договор о подключении его дома к газораспределительным сетям. Однако, несмотря на то, что заявитель является инвалидом и имеет право на приоритетное подключение, в договоре с газовиками такая возможность предусмотрена не была.