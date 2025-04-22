Метро Новосибирска в День Победы начнет работать в пять утра

График работы метро в Новосибирске на День Победы 2025 изменится метрополитен начнет свою работу в 5.00, на час раньше расписания. Это связано с проведением памятной акции «И город узнал о Победе», которая пройдет в 6:00 на площади Свердлова.
— В этот день здесь будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года в момент официального объявления окончания войны. Голос Левитана сообщит новосибирцам о Победе, как это было ровно 80 лет назад, — сообщил мэр Новосибирск Максим Кудрявцев.
Участники акции исполнят песни военных лет, услышат воспоминания очевидцев и узнают о вкладе новосибирских предприятий, работавших в тылу и продолжающих свою историю сегодня. По окончании мероприятия всех гостей пригласят в Концертный комплекс им. В. Маяковского, где покажут фильмы из цикла «Новосибирск — город трудовой доблести». Также будет организована полевая кухня с горячим чаем.