Метро Новосибирска в День Победы начнет работать в пять утра

Участники акции исполнят песни военных лет, услышат воспоминания очевидцев и узнают о вкладе новосибирских предприятий, работавших в тылу и продолжающих свою историю сегодня. По окончании мероприятия всех гостей пригласят в Концертный комплекс им. В. Маяковского, где покажут фильмы из цикла «Новосибирск — город трудовой доблести». Также будет организована полевая кухня с горячим чаем.