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Метро Новосибирска в День Победы начнет работать в пять утра

Это связано с акцией «И город узнал о Победе».

Источник: Комсомольская правда

График работы метро в Новосибирске на День Победы 2025 изменится метрополитен начнет свою работу в 5.00, на час раньше расписания. Это связано с проведением памятной акции «И город узнал о Победе», которая пройдет в 6:00 на площади Свердлова.

— В этот день здесь будет воссоздана атмосфера победного мая 1945 года в момент официального объявления окончания войны. Голос Левитана сообщит новосибирцам о Победе, как это было ровно 80 лет назад, — сообщил мэр Новосибирск Максим Кудрявцев.

Участники акции исполнят песни военных лет, услышат воспоминания очевидцев и узнают о вкладе новосибирских предприятий, работавших в тылу и продолжающих свою историю сегодня. По окончании мероприятия всех гостей пригласят в Концертный комплекс им. В. Маяковского, где покажут фильмы из цикла «Новосибирск — город трудовой доблести». Также будет организована полевая кухня с горячим чаем.