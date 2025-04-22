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Ключевые игроки «Ростова» пропустят матч с «Локомотивом»

Сотрясение и дисквалификации: несколько игроков «Ростова» не будут участвовать в игре против «Локомотива».

Источник: Комсомольская правда

«Ростов» столкнулся с кадровыми проблемами перед важным матчем против «Локомотива». Три ключевых игрока донской команды получили дисквалификацию за накопление жёлтых карточек. Об этом сообщили на официальной странице команды.

Игру пропустят нападающий Егор Голенков, полузащитник Иван Комаров и защитник Умар Сако.

Все футболисты получили по четыре желтые карточки, что автоматически означает пропуск следующего матча. Кроме того, основной вратарь получил серьезную травму в матче с «Факелом». Футболист неудачно упал, с поля его унесли медики.

Матч против «Локомотива» пройдет 26 апреля в 16:30.