Отключения горячей воды в мае и июне ждут жителей Хабаровска

В Хабаровске и Хабаровском районе планируются гидравлические испытания тепловых сетей, — сообщает СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК».
Даты испытаний были утверждены в администрации города в рамках годового плана работ.
Индустриальный район — полностью.
Центральный район — ул. Гамарника (нечетная сторона), участок от ул. Пушкина до ул. Карла Маркса, ул. Мухина (от Пушкина до Постышева). Железнодорожный район — микрорайон «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, пос. Горького. Хабаровский район — сёла Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
Кировский район — кварталы в границах Амурского бульвара, ул. Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской, Истомина. Центральный район — Амурский бульвар, ул. Шеронова, Ленина (от пл. Блюхера до Шевченко), Гамарника (нечетная сторона). Индустриальный район — участок между ул. Калинина, пер. Доступным, Волочаевской и Гамарника.
31 мая — 19 июня (ремонт оборудования).
Краснофлотский и Кировский районы — Амурский бульвар, ул. Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская, Ленинградская. Железнодорожный район — все дома, кроме ул. Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, «Хабаровск-2» и пос. Горького. Центральный район — ул. Ленина (нечетная сторона), Ленинградская, Дикопольцева, Карла Маркса, Амурский бульвар, Гоголя, Некрасова. Хабаровский район — Матвеевка, Тополево.
Проведение гидравлических испытаний необходимо для подготовки к отопительному сезону 2025−2026 годов. Во время испытаний в систему подается вода с повышенным давлением, что позволяет выявить повреждения и дефекты на трубопроводах, которые будут заменены в летнюю ремонтную кампанию.
Предостережение для горожан: Во время испытаний могут возникать дефекты на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, пара или воды на поверхности следует избегать опасных участков, не пересекать их пешком или на транспорте.
При повреждениях систем отопления немедленно сообщите в обслуживающие организации, а в случае возникновения опасности — в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: