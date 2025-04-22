Отключения горячей воды в мае и июне ждут жителей Хабаровска

Проведение гидравлических испытаний необходимо для подготовки к отопительному сезону 2025−2026 годов. Во время испытаний в систему подается вода с повышенным давлением, что позволяет выявить повреждения и дефекты на трубопроводах, которые будут заменены в летнюю ремонтную кампанию.