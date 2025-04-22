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Прогулка по городу оказалась смертельной: тигры перестали бояться людей

NDTV: В Индии тигр напал на ребенка и растерзал его на глазах родственников.

Источник: Комсомольская правда

В городе Джайпур в Индии тигр напал на ребенка, который возвращался с отцом и бабушкой из храма. Как сообщает издание NDTV, хищник растерзал мальчика на глазах его родственников.

В тот роковой день семилетний Картик Суман отправился с семьей посетить храм в национальном парке Рантхамбор. Домой они возвращались втроем: он, отец и бабушка. Однако дойти до него смогли не все.

Женщина вспоминает, что держала внука за руку, когда на дорогу выскочил большой и агрессивный тигр. Животное схватило мальчика за шею клыками, вырвало из хватки бабушки и бросилось в кусты.

Позднее сотрудники Департамента лесного хозяйства нашли и передали семье останки Картика. По предположительным данным, мальчика растерзала тигрица, однако хищница пока не найдена. В настоящее время охрану на дороге, ведущей к храму, решили усилить.

Как KP.RU писал ранее, 8-метровый питон целиком проглотил пенсионерку в Индонезии. В тот вечер 66-летняя Хасия возвращалась домой с работы через плантации.