Прогулка по городу оказалась смертельной: тигры перестали бояться людей

В городе Джайпур в Индии тигр напал на ребенка, который возвращался с отцом и бабушкой из храма. Как сообщает издание NDTV, хищник растерзал мальчика на глазах его родственников.
В тот роковой день семилетний Картик Суман отправился с семьей посетить храм в национальном парке Рантхамбор. Домой они возвращались втроем: он, отец и бабушка. Однако дойти до него смогли не все.
Женщина вспоминает, что держала внука за руку, когда на дорогу выскочил большой и агрессивный тигр. Животное схватило мальчика за шею клыками, вырвало из хватки бабушки и бросилось в кусты.
Позднее сотрудники Департамента лесного хозяйства нашли и передали семье останки Картика. По предположительным данным, мальчика растерзала тигрица, однако хищница пока не найдена. В настоящее время охрану на дороге, ведущей к храму, решили усилить.
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