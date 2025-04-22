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Госэкспертиза одобрила проект строительства «Святых Врат» в Дивееве

Проект строительства «Святых Врат» в Дивееве одобрила госэкспертиза.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщается на сайте ЕГРЗ, застройщиком выступает религиозная организация «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь», техническим заказчиком выступила автономная некоммерческая организация «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области».

По данным нижегородской епархии, святые врата с надвратным храмом в честь Иверской иконы Божией Матери и звонницей планируется возвести на одной оси с Казанским собором. Этот архитектурный ансамбль станет главным входом в монастырь.

Отмечалось, что оформление святых врат будет выполнено в архитектурных традициях XVII века. Композицию должно украшать восемь куполов и столько же малых главок, расположенных вокруг боковых барабанов. Общая площадь сооружения составит 180 квадратных метров. Высота врат с крестом достигнет 58 метров, а высота арочного проезда — 2,8 метра. На втором ярусе разместится надвратный храм, который планируется освятить в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Снаружи храм украсят мозаичные изображения: на западной стороне — ветхозаветная Троица, выше — распятие с копием и тростью в небольшом киоте; на восточной — Иверская икона Божией Матери, размещённая на месте центрального оконного наличника. Арка проезда также будет облицована мозаикой.