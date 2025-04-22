Госэкспертиза одобрила проект строительства «Святых Врат» в Дивееве

Отмечалось, что оформление святых врат будет выполнено в архитектурных традициях XVII века. Композицию должно украшать восемь куполов и столько же малых главок, расположенных вокруг боковых барабанов. Общая площадь сооружения составит 180 квадратных метров. Высота врат с крестом достигнет 58 метров, а высота арочного проезда — 2,8 метра. На втором ярусе разместится надвратный храм, который планируется освятить в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Снаружи храм украсят мозаичные изображения: на западной стороне — ветхозаветная Троица, выше — распятие с копием и тростью в небольшом киоте; на восточной — Иверская икона Божией Матери, размещённая на месте центрального оконного наличника. Арка проезда также будет облицована мозаикой.