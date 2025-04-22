Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву доложили о планах по трансформации Ташкентского государственного педагогического университета, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Они включены в презентацию о мерах по повышению качества школьного образования и совершенствованию системы подготовки педагогических кадров.
Как отмечалось, сегодня в республике действуют 15 государственных и 61 негосударственное высшее учебное заведение с педагогическим профилем. Однако их научный потенциал составляет лишь около 40%.
Большая часть направлений обучения приходится на социальные специальности, при этом подготовка учителей по точным и естественным наукам оставляет желать лучшего. Кроме того, 40% студентов обучаются в заочной форме.
«В связи с этим планируется трансформация Ташкентского государственного педагогического университета и создание Национального педагогического университета Узбекистана, а также реализация проекта “Учителя будущего”, — говорится в сообщении.
В Университете «Новый Узбекистан» в настоящее время работают более 40 иностранных преподавателей и 30 высококвалифицированных соотечественников, приглашенных из-за рубежа. Различные проекты студентов привлекли 24,3 млрд сумов грантов.
«С использованием их потенциала будет усилена подготовка специалистов в современных областях, таких как инженерия, цифровые технологии, искусственный интеллект и медицина, с открытием новых лабораторий. Также в целях обеспечения интеграции науки, образования и практики в вузе планируется создание современной университетской клиники с использованием передового немецкого опыта», — говорится в сообщении.
Также речь шла о том, что сегодня две тысячи школ работают с высокой нагрузкой. За счет бюджетных средств в текущем году создадут 112 тыс. новых ученических мест. Поскольку спрос на школы продолжает расти, планируют привлечь $200 млн от Исламского банка развития и построить 58 современных школ в регионах.
Анализ показал, что около 80% школьников — активные пользователи интернета и соцсетей. Принимаются меры по защите детей от вредной информации, однако авторов, создающих интересный и воспитательный национальный контент, сегодня крайне мало.
В этой связи, президент дал поручения по созданию безопасной информационной среды для детей, увеличению объема национального контента и поддержке талантливых авторов.