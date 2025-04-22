Ташкентский государственный педуниверситет трансформируют

Также речь шла о том, что сегодня две тысячи школ работают с высокой нагрузкой. За счет бюджетных средств в текущем году создадут 112 тыс. новых ученических мест. Поскольку спрос на школы продолжает расти, планируют привлечь $200 млн от Исламского банка развития и построить 58 современных школ в регионах.