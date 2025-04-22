Весенняя жара застала нас врасплох, а без света в холодильниках праздничная еда начнёт портиться: В Кишинёве отключают электричество — список адресов

По ряду адресов в столице сегодня запланированы отключения электричества.
Публикуем их список.
Ботаника:
Салкымилор, 24/3 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
А. Хыждеу, 29, 46/1, 54, 60−62, Грэдинилор, 2−4, 5−7, 11, 12, 17, 17/2, 19, 21/2, Измаил, 71−73, 77, 81−83, 83/1, 999, Примэверий, 35, Сф. Георге, 36 — с 08:50 до 13:00.
А. чел Бун, 62R, Бэлць, 2, 3, Г. Кошбук, 5, 5A, 8−12, 16, О. Гога, 11, 18−22, 26, 23−27, 33 — с 13:00 до 17:00.
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