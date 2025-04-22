Движение транспорта в Хабаровске остановят во время репетиций Парада Победы

В эти дни с 16:00 до 23:00 при прохождении участников по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Льва Толстого будет временно приостанавливаться движение троллейбусных маршрутов № 1, 4, автобусных маршрутов № 14, 19, 21, 29К, 34, 56, 58, 61К, 61С, 82.