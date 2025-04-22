Движение транспорта в Хабаровске остановят во время репетиций Парада Победы

На период проведения тренировок пеших парадных расчетов в Хабаровске будет временно приостанавливаться движение пассажирского транспорта. Репетиции Парада Победы без участия техники пройдут в краевом центре 23, 25 и 28 апреля 2025 года, сообщает ИА AmurMedia.
В эти дни с 16:00 до 23:00 при прохождении участников по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса от улицы Шеронова до улицы Льва Толстого будет временно приостанавливаться движение троллейбусных маршрутов № 1, 4, автобусных маршрутов № 14, 19, 21, 29К, 34, 56, 58, 61К, 61С, 82.
Движение всех остальных видов транспорта будет осуществляться по следующим улицам:
Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина — от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса; Муравьева-Амурского — от улицы Шеронова до улицы Пушкина; Карла Маркса — от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого; Уссурийскому бульвару от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
Стоянка транспортных средств 23, 25 и 28 апреля будет запрещена с 13:00 до 23:00 на следующих улицах:
Гоголя — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Пушкина — от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского; Уссурийском бульваре — от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
Движение транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.
Жителей и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок в центральную часть города.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно).