Мнение: экс-посол Ватикана в Беларуси может претендовать на папский престол

Бывший апостольский нунций в Беларуси Клаудио Гуджеротти может стать одним из трех основных претендентов на пост папы римского. Такое мнение глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов высказал РИА Новости.
Ранее мы писали, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля от инсульта в возрасте 88 лет после затяжной болезни в течение последних месяцев. Известно, что белорусы могут выразить соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска по этому адресу в Минске.
И предположительно претендовать на папский престол сможет экс-посол Ватикана в Беларуси, кардинал Клаудио Гуджеротти. Сейчас в его юрисдикции — комиссия восточных церквей. Кардинала выделял и сам папа Франциск, поручая, например, проводить пятничные службы вместо себя.
В Беларуси священнослужитель занимал пост апостольского нунция с 2011 по 2015 годы, после выполнял ту же функцию в Великобритании и Украине. В 2017-м был подписан указ президента о награждении Гуджеротти орденом Франциска Скорины. Награды апостольский нунций был удостоен за значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом.
В 2020-м Гуджеротти приезжал в Минск и встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко уже в качестве спецпосланника папы римского. Белорусский лидер тогда подчеркнул, что ему приятно провести переговоры и, что у него остались хорошие впечатления от встреч и разговоров с тех времен, когда Гуджеротти служил в Беларуси. Также он назвал приезд спецпосланника главы Ватикана в Минск хорошим знаком.
Позже глава республики еще назвал спецпосланника папы толковым человеком, который очень любит белорусский народ и всегда откровенно и честно высказывался в поддержку белорусов, сообщала пресс-служба президента.
По мнению Севастьянова, кроме Гуджеротти на пост главы католической церкви могут претендовать кардиналы Пьетро Паролин и Маттео Дзуппи.
Еще белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска: «С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах».
А здесь мы писали, что Папа римский Франциск целовал руку белоруски с поразительной судьбой и получил уникальный подарок от белоруса — ликвидатора аварии на ЧАЭС.