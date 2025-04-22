Мнение: экс-посол Ватикана в Беларуси может претендовать на папский престол

В 2020-м Гуджеротти приезжал в Минск и встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко уже в качестве спецпосланника папы римского. Белорусский лидер тогда подчеркнул, что ему приятно провести переговоры и, что у него остались хорошие впечатления от встреч и разговоров с тех времен, когда Гуджеротти служил в Беларуси. Также он назвал приезд спецпосланника главы Ватикана в Минск хорошим знаком.