В апреле 1945 года Красная армия овладела Кенигсбергом

В возникшей неразберихе им удалось одолеть около 20 человек слабой роты и бежать с ними [пленными] через русские линии. Так что мы должны были с ужасом осознать, что теперь, когда мы вели самые тяжелые бои за восточно-прусскую родину, немецкие солдаты из группы Зейдлица сражались самым подлым образом против своих же, борющихся товарищей. Мы больше не могли придумать, как должны вести себя наши собственные солдаты в таких случаях. Казалось, что борьба стала бессмысленной, если теперь немцы сражались против немцев", — вспоминал Ляш о ситуации.