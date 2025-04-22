Специалисты в сфере перестрахования предложили пути решения проблем отрасли

В России за 10 лет не решена проблема конкуренции и многовариантности в перестраховании, констатируют инициатор и создатель первых объединений страховщиков в России Константин Пылов и экс-глава Росстрахнадзора Александр Коваль. По мнению экспертов, предприятия страдают от дорогого страхования или его отсутствия. А инвесторы не в курсе, что, став акционером перестраховщика, можно зарабатывать 20−25% в год и после снижения ключевой ставки.