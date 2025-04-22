155 лет назад родился циклист, модник и любитель баварского пива Владимир Ленин

А однажды Ленин напился в Париже. «У Ландольта он потребовал себе одну кружку пива, затем, залпом осушив первую, взял себе другую, потом третью… Он сделался шумлив, болтлив и весел… Но так весел, как я не пожелал бы ему быть никогда. В первый (и единственный) раз в жизни я видел этого человека со стальною волею — прибегающим для успокоения своих расходившихся нервов к такому искусственному и ненадежному средству, как алкоголь…», — приводил биограф Ленина писатель Лев Данилкин воспоминания революционера Пантелеймона Лепешинского.