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В Приморье за год стало больше миллиардеров, теперь их 15

УФНС по Приморскому краю рассказало об изменении числа богатейших людей в Приморском крае.

Источник: Аргументы и факты

На пресс-конференции в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю была озвучена информация о декларационной компании 2024 года.

Напомним, что 30 апреля 2025 года будет последний день подачи декларации о доходах физических лиц за 2024 год. Жителям Приморья необходимо будет подать необходимые декларации и заплатить налоги, если в течении года получался дополнительный доход.

В 2023 году о достатке свыше миллиарда рублей отчитались всего 11 человек. В 2024 году на 4 миллиардера стало больше, отчиталось об этом 15 человек.

Самыми богатыми людьми Приморья официально являются Дмитрий Алексеев и его партнер Юрий Карпцов.