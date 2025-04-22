В Приморье за год стало больше миллиардеров, теперь их 15

На пресс-конференции в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю была озвучена информация о декларационной компании 2024 года.
Напомним, что 30 апреля 2025 года будет последний день подачи декларации о доходах физических лиц за 2024 год. Жителям Приморья необходимо будет подать необходимые декларации и заплатить налоги, если в течении года получался дополнительный доход.
В 2023 году о достатке свыше миллиарда рублей отчитались всего 11 человек. В 2024 году на 4 миллиардера стало больше, отчиталось об этом 15 человек.
Самыми богатыми людьми Приморья официально являются Дмитрий Алексеев и его партнер Юрий Карпцов.