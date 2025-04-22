В районе площади у ДК им. 1 Мая ограничат движение и парковку

Ограничения движения и парковки транспорта в районе площади у ДК им. 1 Мая будет действовать с 16:00 30 апреля до 15:00 1 мая.
Для обеспечения безопасности на ул. Юности будут введены следующие ограничения: полностью будет закрыт для транспорта участок от Центрального проезда до дома № 27 по ул. Юности; на участке от Спортивного проезда до здания № 18 по ул. Юности будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено».
Эти ограничения продлятся с 08:00 до 17:00 1 мая.
Кроме того, с 16:00 30 апреля до 15:00 1 мая будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта: на ул. Юности на участке от Центрального проезда до Спортивного проезда; на чётной стороне пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до дома № 46, сообщает мэрия.