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В районе площади у ДК им. 1 Мая ограничат движение и парковку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это связано с проведением массовых мероприятий у стелы «Город трудовой доблести».

Источник: РИА "Новости"

Ограничения движения и парковки транспорта в районе площади у ДК им. 1 Мая будет действовать с 16:00 30 апреля до 15:00 1 мая.

​Для обеспечения безопасности на ул. Юности будут введены следующие ограничения: полностью будет закрыт для транспорта участок от Центрального проезда до дома № 27 по ул. Юности; на участке от Спортивного проезда до здания № 18 по ул. Юности будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Эти ограничения продлятся с 08:00 до 17:00 1 мая.

Кроме того, с 16:00 30 апреля до 15:00 1 мая будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта: на ул. Юности на участке от Центрального проезда до Спортивного проезда; на чётной стороне пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до дома № 46, сообщает мэрия.