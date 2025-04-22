В районе площади у ДК им. 1 Мая ограничат движение и парковку

Кроме того, с 16:00 30 апреля до 15:00 1 мая будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта: на ул. Юности на участке от Центрального проезда до Спортивного проезда; на чётной стороне пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до дома № 46, сообщает мэрия.