Разработана упаковка для надежной перевозки и длительного хранения крови

«Способы хранения и транспортировки крови — одно из самых перспективных направлений исследований, которое нас, безусловно, очень заинтересовало. Вместе с коллегами мы провели ряд экспериментов и уже убедились, что наше покрытие полностью безопасно для клеток крови — защитный слой не вызывает гемолиза, и поэтому разработку можно использовать даже в полевых условиях», — заявил начальник научно-исследовательского отдела № 12 МАИ Павел Щур, чьи слова приводятся в сообщении.