В Краснодаре жители 19 улиц 22 апреля останутся без света

Жители 19 улиц Краснодара останутся без света 22 апреля, сообщает ЕДДС.
Электроэнергию отключат с 9 до 17 часов по адресам:
ул. Октябрьская, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 152, 164;
ул. Калинина, 337, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8;
ул. Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21;
ул. Рашпилевская, 74, 135, 137, 287;
ул. Димитрова, 115, 131, 129;
ул. Буденного, 123, 129, 142;
ул. Стадионная, 28, 29/1, 51;
ул. Дзержинского, 106, 108;
ул. Воронежская, 15, 31;
ул. Волжская, 71, 78;
ул. Длинная, 100;
ул. Горького, 83;
ул. Пашковская, 74;
ул. Бершанской, 170;
ул. Неустроева, 27;
ул. Спасская, 22;
ул. Путейская, 4;
ул. Бирюзовая, 1;
ул. Агрономическая, 1.
Напомним, завод в Ейске выплатил почти 9 млн рублей долга за электричество. После того, как было получено уведомление о возбуждении исполнительного производства, руководство завода частично оплатило долг. Затем судебный пристав-исполнитель предупредил директора станкостроительного завода об уголовной ответственности в случае неуплаты задолженности. Сотрудник вынес постановление об обращении взыскания на счета предприятия-должника, находящиеся в банках и других кредитных организациях.