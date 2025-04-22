В Краснодаре жители 19 улиц 22 апреля останутся без света

Напомним, завод в Ейске выплатил почти 9 млн рублей долга за электричество. После того, как было получено уведомление о возбуждении исполнительного производства, руководство завода частично оплатило долг. Затем судебный пристав-исполнитель предупредил директора станкостроительного завода об уголовной ответственности в случае неуплаты задолженности. Сотрудник вынес постановление об обращении взыскания на счета предприятия-должника, находящиеся в банках и других кредитных организациях.