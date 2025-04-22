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В Краснодаре жители 19 улиц 22 апреля останутся без света

Публикуем список адресов, где отключат электроэнергию 22 апреля.

Жители 19 улиц Краснодара останутся без света 22 апреля, сообщает ЕДДС.

Электроэнергию отключат с 9 до 17 часов по адресам:

ул. Октябрьская, 130, 132, 138, 140, 142, 144, 152, 164;

ул. Калинина, 337, 350/5, 350/6, 350/7, 350/8;

ул. Кореновская, 3, 7/1, 9, 11, 15, 17, 21;

ул. Рашпилевская, 74, 135, 137, 287;

ул. Димитрова, 115, 131, 129;

ул. Буденного, 123, 129, 142;

ул. Стадионная, 28, 29/1, 51;

ул. Дзержинского, 106, 108;

ул. Воронежская, 15, 31;

ул. Волжская, 71, 78;

ул. Длинная, 100;

ул. Горького, 83;

ул. Пашковская, 74;

ул. Бершанской, 170;

ул. Неустроева, 27;

ул. Спасская, 22;

ул. Путейская, 4;

ул. Бирюзовая, 1;

ул. Агрономическая, 1.

Напомним, завод в Ейске выплатил почти 9 млн рублей долга за электричество. После того, как было получено уведомление о возбуждении исполнительного производства, руководство завода частично оплатило долг. Затем судебный пристав-исполнитель предупредил директора станкостроительного завода об уголовной ответственности в случае неуплаты задолженности. Сотрудник вынес постановление об обращении взыскания на счета предприятия-должника, находящиеся в банках и других кредитных организациях.