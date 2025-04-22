Тольяттинский «Акрон» попал в топ-5 клубов РПЛ по числу голов российских игроков

Российские игроки «Акрона» забили 21 мяч. Это пятый показатель в Премьер-лиге. Выше только московские «Динамо» (24) и ЦСКА (25), а также «Ростов» (27) и еще одна столичная команда — «Локомотив» (35). Об этом сообщает «Opta Sports».