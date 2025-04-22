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Тольяттинский «Акрон» попал в топ-5 клубов РПЛ по числу голов российских игроков

Аналитики выяснили, как часто за «красно-черных» забивали отечественные футболисты в этом сезоне.

Аналитики выяснили, как часто за «красно-черных» забивали отечественные футболисты в этом сезоне.

Российские игроки «Акрона» забили 21 мяч. Это пятый показатель в Премьер-лиге. Выше только московские «Динамо» (24) и ЦСКА (25), а также «Ростов» (27) и еще одна столичная команда — «Локомотив» (35). Об этом сообщает «Opta Sports».

Аутсайдер рейтинга — «Спартак» (3). С ним «красно-черные» играли 19 апреля в Самаре. Тольяттинцы уступили с разницей в один гол — 2:3 (12+). В составе волжан отличились Артем Дзюба и Дмитрий Пестряков.

Ранее писали, что 36-летний форвард «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола стал лучшим по количеству удачных единоборств в 25-м туре чемпионата.

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