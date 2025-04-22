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«Огромный негатив»: мэр Лошкин велел ремонтировать улицу Линейную, не раздражая челябинских водителей

В Челябинске начинается ремонт улицы Линейной.

Источник: администрация Челябинска

В челябинском микрорайоне Чурилово начинается ремонт улицы Линейной. На сегодняшнем совещании в мэрии обсудили, как починить дорогу и при этом не взбесить горожан.

Мэр Алексей Лошкин посоветовал сдвинуть график работ так, чтобы не приходилось максимально закрывать движение в часы пик. Иначе это, по словам мэра, «вызовет огромный негатив», челябинцы будут волноваться и засыплют администрацию жалобами.

Вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев сообщил, что Линейную не планируют перекрывать целиком, только отдельными полосами. Он предложил ориентироваться на транспортный поток: утром не вести работы на той полосе, по которой жители Чурилово едут на работу, а вечером освобождать часть дороги, по которой люди возвращаются домой.

— Приступаем к фрезерованию, в течение двух месяцев планируем завершить, — уточнил Дмитрий Агеев.

Напомним, на Линейной заменят верхний слой асфальта. Взяться за ремонт решили из-за угрожающего количества ям и трещин на дороге.