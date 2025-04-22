«Огромный негатив»: мэр Лошкин велел ремонтировать улицу Линейную, не раздражая челябинских водителей

Вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев сообщил, что Линейную не планируют перекрывать целиком, только отдельными полосами. Он предложил ориентироваться на транспортный поток: утром не вести работы на той полосе, по которой жители Чурилово едут на работу, а вечером освобождать часть дороги, по которой люди возвращаются домой.