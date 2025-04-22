В Самарской области куличи начали снижаться цены на куличи до 50% после Пасхи

В регионе жители заметили резкое падение цен на куличи. Об этом пишет ГТРК Самара.
Выяснилось, что во многих сетевых торговых точках пасхальное блюдо можно приобрести в два, а то и в три раза дешевле.
Как оказалось, срок годности у таких куличей очень скоро истекает, поэтому магазины спешат продать их как можно скорее. Однако, в некоторых кулинариях цены могут оставаться прежними, так как срок годности их продукта проверить невозможно.
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