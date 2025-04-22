Магия началась. В лесах зацвела сон-трава

В нашем регионе можно встретить четыре вида прострела: Pulsatilla patens (прострел раскрытый, или сон-трава), Pulsatilla vernalis (прострел весенний), Pulsatilla pratensis (прострел луговой), Pulsatilla vulgaris (прострел обыкновенный). Последние три занесены в Красную книгу РФ. Первый — самый многочисленный среди прострелов нашего региона. Он распространен в Европе от Скандинавии до севера Балкан, а у нас его иногда выращивают на клумбах. На берегах Волхова существует единственная в России популяция прострела обыкновенного на древнеозёрных ладожских песках. Именно для сохранения этой популяции в 2016 году был создан памятник природы регионального значения «Нижневолховский».