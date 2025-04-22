В Татарстане усилили ветеринарные меры перед Курбан-байрамом

В Татарстане готовятся к празднованию Курбан-байрама и вводят дополнительные меры безопасности. В частности, усилены ветеринарные меры безопасности.
Отмечается, что все животные, которые поступают из других регионов, должны иметь ветеринарные документы и регистрироваться в системе мониторинга «Хорриот». Всего в РТ уже проверили более двух тысяч транспортных средств.
С начала года в республике было предотвращено 16 случаев незаконного импорта скота. Главными угрозами для татарстанского животноводства назвали ящур, бруцеллез и оспа овец.