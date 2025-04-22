Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане усилили ветеринарные меры перед Курбан-байрамом

Пресечено 16 попыток незаконного ввоза скота.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане готовятся к празднованию Курбан-байрама и вводят дополнительные меры безопасности. В частности, усилены ветеринарные меры безопасности.

Отмечается, что все животные, которые поступают из других регионов, должны иметь ветеринарные документы и регистрироваться в системе мониторинга «Хорриот». Всего в РТ уже проверили более двух тысяч транспортных средств.

С начала года в республике было предотвращено 16 случаев незаконного импорта скота. Главными угрозами для татарстанского животноводства назвали ящур, бруцеллез и оспа овец.