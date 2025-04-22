Игроки ВК «Нова» провели еще один мастер-класс для школьников Самарской области

В субботу волейболисты местного клуба посетили Сызрань. Подробностями визита поделилась пресс-служба команды.
Игроки «Новы» Андрей Титич и Михаил Падо поздравили и наградили после турнира мальчиков и организовали мастер-класс для девочек. Отрабатывали в том числе постановку блока.
«Не обошлось и без конкурсов. В этот день разыгрывали, пожалуй, наши самые ценные призы — майки Титича», — добавили представители волейбольного клуба.
До этого мастер-класс в Чапаевске провел другой игрок «Новы», чемпион Европы Никола Йовович.
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