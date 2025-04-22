Более 100 тысяч в месяц: у кого в Приморье самые высокие зарплаты

В ходе исследования выяснилось, что медиана предлагаемых в Приморском крае зарплат по итогам марта составила 80 тысяч рублей. Итак, работодатели готовы платить больше всех представителям добывающей отрасли в Приморье — 148,3 тысячи рублей. На втором месте оказались специалисты высшего и среднего менеджмента, чей доход составляет 145,3 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку аграрии, которые могут рассчитывать на 142,2 тысячи рублей.