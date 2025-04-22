Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 100 тысяч в месяц: у кого в Приморье самые высокие зарплаты

Сразу несколько отраслей предлагают конкурентные условия гражданам.

Источник: PrimaMedia.ru

Аналитики hh.ru (16+) подвели итоги марта и начала апреля 2025 года, чтобы выяснить, какие специалисты в Приморье могут рассчитывать на заработную плату выше рыночной. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе возглавляют представители добывающей отрасли, сообщает ИА PrimaMedia.

В ходе исследования выяснилось, что медиана предлагаемых в Приморском крае зарплат по итогам марта составила 80 тысяч рублей. Итак, работодатели готовы платить больше всех представителям добывающей отрасли в Приморье — 148,3 тысячи рублей. На втором месте оказались специалисты высшего и среднего менеджмента, чей доход составляет 145,3 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку аграрии, которые могут рассчитывать на 142,2 тысячи рублей.

В десятку самых высокооплачиваемых специалистов попали представители и других отраслей. Например, работники в сфере «Строительство и недвижимость» могут получать 102,2 тысячи рублей, а представители «Автомобильного бизнеса» — 100 тысяч рублей. Профессионалы в области «Стратегия, инвестиции, консалтинг» зарабатывают 99,6 тысячи рублей, а в «Транспорт, логистика и перевозки» — 99,3 тысячи рублей.

Приморье среди лидеров по зарплатам: аналитики назвали регионы с лучшими предложениями.

Средняя зарплата в регионе за зиму составила 79 132 рубля.

Немало зарабатывают и в сфере «Производство, сервисное обслуживание», где средняя зарплата составляет 97,7 тысячи рублей, а также в сферах «Рабочий персонал» (91,6 тысячи рублей) и «Закупки» (90,2 тысячи рублей).

В то же время зарплаты ниже рыночного уровня предлагают специалистам в таких сферах, как «Административный персонал» (средняя зарплата — 64,4 тысячи рублей), «Наука и образование» (62,4 тысячи рублей), «Туризм, гостиницы и рестораны» (61,3 тысячи рублей) и «Розничная торговля» (60 тысяч рублей).

Ранее выяснилось, что приморцы хотят получать больше — средняя ожидаемая зарплата поднялась до 80 тысяч рублей. При этом регион занял шестое место в рейтинге российских регионов с наиболее высокими зарплатными предложениями за зиму 2024/2025 года.