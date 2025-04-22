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Омичи смогут записаться на прием к арестованному министру Цуканову

Его имя попало в новый график приема граждан специалистами регионального минцифры.

Источник: Комсомольская правда

Министерство цифрового развития и связи Омской области утвердило новый график приема граждан. Примечательно, что в приказ попал и арестованный и содержащийся в СИЗО глава ведомства Денис Цуканов.

Согласно приказу «Об организации работы с обращениями граждан», попасть на прием к Цуканову можно по вторникам четвертой недели каждого месяца с 15:00 до 17:00.

В пресс-службе ведомства казус объяснили техническими моментами.

«Замещать Цуканова будет первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Игоревич Макаленко», — пояснили в ведомстве порталу «СуперОмск».

Напомним, министр цифрового развития и связи Омской области был задержан в декабре 2024 года по обвинению в растрате в особо крупном размере в период его работы в правительстве ДНР. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Обязанности министра вместо Цуканова в региональном минцифры исполняет Максим Макаленко.