Омичи смогут записаться на прием к арестованному министру Цуканову

Напомним, министр цифрового развития и связи Омской области был задержан в декабре 2024 года по обвинению в растрате в особо крупном размере в период его работы в правительстве ДНР. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Обязанности министра вместо Цуканова в региональном минцифры исполняет Максим Макаленко.