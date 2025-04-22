Омичи смогут записаться на прием к арестованному министру Цуканову

Министерство цифрового развития и связи Омской области утвердило новый график приема граждан. Примечательно, что в приказ попал и арестованный и содержащийся в СИЗО глава ведомства Денис Цуканов.
Согласно приказу «Об организации работы с обращениями граждан», попасть на прием к Цуканову можно по вторникам четвертой недели каждого месяца с 15:00 до 17:00.
В пресс-службе ведомства казус объяснили техническими моментами.
«Замещать Цуканова будет первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Игоревич Макаленко», — пояснили в ведомстве порталу «СуперОмск».
Напомним, министр цифрового развития и связи Омской области был задержан в декабре 2024 года по обвинению в растрате в особо крупном размере в период его работы в правительстве ДНР. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Обязанности министра вместо Цуканова в региональном минцифры исполняет Максим Макаленко.