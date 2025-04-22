Отопительный сезон завершился в Астане

Ранее в акимате Астаны поясняли, что решение об окончании отопительного сезона принимается «при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней». Подробнее о погоде в столице на ближайшие три дня можете узнать здесь.