Отопительный сезон завершился в Астане

Соответствующий документ подписал аким города Женис Касымбек.
«Завершить отопительный сезон 2024−2025 в Астане с 21 апреля 2025 года», — следует из документа.
Ранее в акимате Астаны поясняли, что решение об окончании отопительного сезона принимается «при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней». Подробнее о погоде в столице на ближайшие три дня можете узнать здесь.
Отметим, что отопительный сезон в Астане начался с 24 сентября 2024 года.